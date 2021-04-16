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Минфин повысил ставки по ценным бумагам после повышения учетной ставки

Минфин повысил ставки по ценным бумагам после повышения учетной ставки

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения нацбанком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Об этом говорится в данных ведомства.

Министерство смогло привлечь 4,59 млрд грн по сравнению с «провальным» аукционом на прошлой неделе, когда были удовлетворены заявки на 0,22 млрд грн.

Ставка отсечения 3-месячных ОВГЗ выросла с 7,77% две недели назад до 8,5%, 12-месячных и 20-месячных — с 10,75% и 11,1% неделю назад до 11,15% и 11,3% соответственно.

Доходность «самых длинных», 6-летних бумаг также увеличилась — с 12,5% месяцем ранее до 12,75%.


Инфографика: Минфин

Благодаря высокому спросу на 12-месячные бумаги их удалось разместить на 4,4 млрд грн. Еще 0,15 млрд грн принесла продажа 6-летних ОВГЗ. В то же время спрос на 3-мес. и 20-мес. бумаги упал до минимума.

Средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла с 9,04% неделей ранее до 11,18% при увеличении средневзвешенного срока с 8 до 12 месяцев.

Напомним, Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

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По материалам Економічна Правда
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