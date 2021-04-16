Минфин повысил ставки по ценным бумагам после повышения учетной ставки

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения нацбанком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.

Об этом говорится в данных ведомства.

Министерство смогло привлечь 4,59 млрд грн по сравнению с «провальным» аукционом на прошлой неделе, когда были удовлетворены заявки на 0,22 млрд грн.

Ставка отсечения 3-месячных ОВГЗ выросла с 7,77% две недели назад до 8,5%, 12-месячных и 20-месячных — с 10,75% и 11,1% неделю назад до 11,15% и 11,3% соответственно.

Доходность «самых длинных», 6-летних бумаг также увеличилась — с 12,5% месяцем ранее до 12,75%.



Инфографика: Минфин

Благодаря высокому спросу на 12-месячные бумаги их удалось разместить на 4,4 млрд грн. Еще 0,15 млрд грн принесла продажа 6-летних ОВГЗ. В то же время спрос на 3-мес. и 20-мес. бумаги упал до минимума.

Средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла с 9,04% неделей ранее до 11,18% при увеличении средневзвешенного срока с 8 до 12 месяцев.

Напомним, Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

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