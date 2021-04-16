Минфин повысил ставки по ценным бумагам после повышения учетной ставки

Министерство финансов существенно повысило ставки размещения облигаций внутреннего государственного займа на первых аукционах после повышения нацбанком учетной ставки с 6,5% до 7,5%.
Об этом говорится в данных ведомства.
Министерство смогло привлечь 4,59 млрд грн по сравнению с «провальным» аукционом на прошлой неделе, когда были удовлетворены заявки на 0,22 млрд грн.
Ставка отсечения 3-месячных ОВГЗ выросла с 7,77% две недели назад до 8,5%, 12-месячных и 20-месячных — с 10,75% и 11,1% неделю назад до 11,15% и 11,3% соответственно.
Доходность «самых длинных», 6-летних бумаг также увеличилась — с 12,5% месяцем ранее до 12,75%.
Инфографика: Минфин
Благодаря высокому спросу на 12-месячные бумаги их удалось разместить на 4,4 млрд грн. Еще 0,15 млрд грн принесла продажа 6-летних ОВГЗ. В то же время спрос на 3-мес. и 20-мес. бумаги упал до минимума.
Средневзвешенная ставка на этих аукционах выросла с 9,04% неделей ранее до 11,18% при увеличении средневзвешенного срока с 8 до 12 месяцев.
Напомним, Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2» — МеркельВчера, 14:30 - 2132 13
Владельцы криптовалют потеряли более $9 млрд за суткиВчера, 10:30 - 2360 7
Платные камеры помогли привлечь в госбюджет 3,3 миллиона гривен – Малюська2 ч. назад - 168 6
Что будет с курсом доллара до конца апреля — прогноз экспертовВчера, 11:02 - 10048 3
Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке и в финсекторе УкраиныВчера, 21:02 - 1024 2
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)Вчера, 14:00 - 11573 2
Что будет с курсом доллара до конца апреля — прогноз экспертовВчера, 11:02 - 10048 3
ПриватБанк продадут частному владельцу: как это отразится на клиентах банкаВчера, 12:02 - 7847 1
Кто в Украине получает от 67 тыс. грн (инфографика)Вчера, 13:00 - 3580
День финансов: от 10 долларов за метр до 31 грн за долларВчера, 17:50 - 3224 2
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутВчера, 12:40 - 272
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхатьПозавчера, 12:10 - 242
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 573
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 4927 2
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1829