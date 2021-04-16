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В НАПК ожидают создания реестра банковских счетов физлиц

В НАПК ожидают создания реестра банковских счетов физлиц

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков ожидает от Верховной Рады создания реестра банковских счетов физических лиц.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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Он сообщил, что на днях Национальное антикоррупционное бюро задержало “на крупной взятке одного из адвокатов. Скажем так, хорошо, что адвокат брал наличными, следовательно, доказательства легко посчитать и задокументировать. Получение же средств на счет выявить очень сложно, не имея информации, в каких банках открыты счета того или иного лица. Можно брать и брать взятки, раскладывая их по разным банковским счетам. И если правоохранительный орган не найдет где-то физически записанный номер твоего счета, невозможно конфисковать эти средства. Отсюда и насущная потребность в создании такого реестра”.

Новиков заверил, что в реестре “не будет отражаться движение средств на счетах, поэтому банковская тайна никак не будет раскрываться – речь идет лишь о самом факте существования счета. К тому же доступ к такому реестру должен быть ограничен – в открытом доступе информации о номере счета не будет”.

Глава НАПК напомнил, что в начале 2000-х годов был принят Стамбульский план действий по борьбе против коррупции от Антикоррупционной сети Организации экономического сотрудничества и развития, где речь шла о создании Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и Центральной Азии, и которым, в частности, предусматривалось создание этого реестра.

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По материалам УКРИНФОРМ
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