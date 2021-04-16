0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Франция хочет первой в ЕС запустить COVID-паспорта для путешествий

Франция хочет первой в ЕС запустить COVID-паспорта для путешествий

Франция хочет быть первой страной в ЕС, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID-19. Программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус.

Об этом 20 апреля заявил министр Франции по европейским делам Клеман Бон, передает Politico.

Такую систему Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.

“Прошлым летом это было полное смятение, потому что у нас были разные классификации, зоны риска, которые не были одинаковыми в различных странах. Этим летом, я надеюсь, мы вернем свою свободу благодаря вакцинации, сдержанности и этой цифровой сертификации”, – сказал Бон.

Приложение TousAntiCovid для отслеживания контактов скачали около 15 миллионов человек. Его обновили для включения туда информации об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус и тестах на антиген. Оно также до конца месяца будет обновлено для отображения сертификатов о прививках, заявил в понедельник министр по цифровым технологиям Франции Седрик О.

Приложение протестируют на этой неделе на рейсах Air France и Air Corsica в Аяччо на Корсике, а затем на рейсах во французские заморские департаменты. Правительство Франции надеется протестировать приложение с соседними странами ЕС в течение двух недель.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.