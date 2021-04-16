Новиков объяснил, кто попадает под полную проверку деклараций

Все почти 800 тысяч деклараций о доходах за 2020 год пройдут полную автоматическую проверку системой логического и арифметического контроля.

Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил в интервью Укринформу.

По его словам, все почти 800 тысяч деклараций, поданных за 2020 год, пройдут полную автоматическую проверку системой логического и арифметического контроля, то есть все будут полностью проверены компьютером для выявления рисков. Компьютер сверяет данные в декларациях с данными в реестрах.

Так будут выявлены наиболее рискованные декларации, которые потом подвергаются полной проверке. А это уже совсем другой уровень глубины и всесторонности проверки.

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Как сообщил глава НАПК, «сегодня по процедуре полной проверки мы проверяем 278 деклараций, из них 99 — по заявлениям средств массовой информации, общественных организаций, граждан. Они преимущественно касаются именно случаев, когда активы записаны на кого-то из членов семьи, не указанных в декларации, или всплыла какая-то другая «лотерея».

На вопрос, кто попадает под полную проверку, если не было заявления от медиа или общественного сектора, Новиков ответил: «После того, как в течение двух месяцев все 782 тысячи деклараций будут проверены компьютером путем сверки полей деклараций с реестрами, формируется рейтинг, и по этому рейтингу одну из трех деклараций мы берем в проверку.

Нет никакой дискреции, берем декларации в порядке очередности, и там четкая порядковость — президент, премьер и далее, судьи Конституционного Суда, Верховная Рада — народные депутаты. По заявлениям берем в работу декларацию, только если есть подтвержденная из реестров информация".

Он также добавил, что НАПК постоянно работает над этим механизмом, и «процесс совершенствования является перманентным».

Кроме того, отвечая на вопрос, насколько помогает мониторинг декларантов на несоответствующий образ жизни, если у НАПК нет своей «прослушки» и агентуры, Новиков сообщил:

«Как только мы по семи лицам завершили полные проверки деклараций, среди которых Гринчак, Козак, Кива, через два дня Конституционный Суд отменил наши полномочия по мониторингу образа жизни. И только в этом месяце мы начали мониторинг образа жизни уже по новым требованиям закона. Публичные результаты будут, если установим соответствующие факты».

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Он объяснил, почему соответствующая информация не публикуется раньше. «Информация должна быть верифицирована, не должно быть сомнений в совершении правонарушения. Мы уважаем публичную репутацию служащих и уверены, что большинство из них добропорядочные, и это, кстати, доказывают наши проверки», — сказал глава НАПК.

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