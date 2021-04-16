Платные камеры помогли привлечь в госбюджет 3,3 миллиона гривен – Малюська

Экспериментальный проект «Платные камеры» помог привлечь в госбюджет уже 3,3 миллиона млн гривен.

Такие данные во время совещания назвал министр юстиции Денис Малюська, сообщил на своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Министр доложил, что реформа пенитенциарной системы продолжается. Экспериментальный проект „Платные камеры“ уже помог привлечь в госбюджет 3,3 миллиона гривен», — отметил премьер.

Как отметил Шмыгаль, в этом году правительство также готовит к приватизации 8 закрытых тюрем, часть из которых уже передана в Фонд госимущества для проведения аукционов.

«Эти шаги помогут привлечь дополнительное финансирование для таких учреждений пенитенциарной системы и улучшить условия жизни людей, которые там находятся», — подчеркнул он.

По словам премьера, участники совещания также обсудили вопросы медицинского обеспечения, питания, соблюдения прав и надлежащих бытовых условий людей, находящихся в учреждениях пенитенциарной системы.

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