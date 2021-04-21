Как зарегистрировать объект незавершенного строительства

Для государственной регистрации объектов незавершенного строительства «фундаментом» является надлежащая проверка необходимых документов и четкое соблюдение определенной процедуры проведения регистрационных действий.
Об алгоритме государственной регистрации объектов незавершенного строительства рассказала заместитель начальника отдела рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации недвижимого имущества Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины Карина Федорчук.
Объект незавершенного строительства – это объект, на который выдано разрешение на строительство, понесены расходы на его сооружение, но не принят в эксплуатацию в соответствии с законодательством.
Для официализации статуса владельца такого объекта государственному регистратору или нотариусу необходимо предоставить:
Поиск информации, актуальной на момент начала внедрения нового ресурса (то есть до 6 июля 2020 года), о разрешительных документах, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ, а также заверяют принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов, сведений о возврате на доработку, отказе в выдаче, отмене и аннулировании указанных документов, следует производить в Едином реестре разрешительных документов.
Не забывайте, что государственная регистрация прав в результате совершения нотариального действия с объектом незавершенного строительства, которая имеет следствием установление, изменение или прекращение прав, их обременений одновременно с совершением такого нотариального действия, проводится нотариусом, которым совершено соответствующее нотариальное действие, кроме случаев, предусмотренных статьей 31-2 Закона.
Также помните: раздел ГРП и регистрационное дело закрываются в случае государственной регистрации права собственности на вновь созданный объект недвижимого имущества, по которому в Реестре был открыт раздел как на объект незавершенного строительства.
Три типичных нарушения, которые, чаще всего допускаются при проведении регистрационных действий такого типа:
При наличии указанных процедурных нарушений Коллегией принимается вывод, которым Министерству юстиции Украины рекомендуется удовлетворить жалобу и отменить соответствующие решения государственных регистраторов как такие, которые приняты с нарушением требований законодательства в сфере государственной регистрации прав».
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