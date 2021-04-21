Как зарегистрировать объект незавершенного строительства

Для государственной регистрации объектов незавершенного строительства «фундаментом» является надлежащая проверка необходимых документов и четкое соблюдение определенной процедуры проведения регистрационных действий.

Об алгоритме государственной регистрации объектов незавершенного строительства рассказала заместитель начальника отдела рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации недвижимого имущества Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины Карина Федорчук.

Объект незавершенного строительства – это объект, на который выдано разрешение на строительство, понесены расходы на его сооружение, но не принят в эксплуатацию в соответствии с законодательством.

Для официализации статуса владельца такого объекта государственному регистратору или нотариусу необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий вещное право на земельный участок под таким объектом (в случае отсутствия в Государственном реестре прав на недвижимое имущество ( ГРП ) зарегистрированного соответствующего вещного права на земельный участок);

документ, который в соответствии с законодательством дает право на выполнение строительных работ (кроме случаев, когда регистрация такого документа проводилась в Единой государственной электронной системе в сфере строительства);

документ, содержащий описание объекта незавершенного строительства по результатам технической инвентаризации такого объекта (это не касается случаев, когда соответствующий документ внесен в Единую государственную электронную систему в сфере строительства).

Поиск информации, актуальной на момент начала внедрения нового ресурса (то есть до 6 июля 2020 года), о разрешительных документах, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ, а также заверяют принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов, сведений о возврате на доработку, отказе в выдаче, отмене и аннулировании указанных документов, следует производить в Едином реестре разрешительных документов.

Не забывайте, что государственная регистрация прав в результате совершения нотариального действия с объектом незавершенного строительства, которая имеет следствием установление, изменение или прекращение прав, их обременений одновременно с совершением такого нотариального действия, проводится нотариусом, которым совершено соответствующее нотариальное действие, кроме случаев, предусмотренных статьей 31-2 Закона.

Также помните: раздел ГРП и регистрационное дело закрываются в случае государственной регистрации права собственности на вновь созданный объект недвижимого имущества, по которому в Реестре был открыт раздел как на объект незавершенного строительства.

Три типичных нарушения, которые, чаще всего допускаются при проведении регистрационных действий такого типа:

Регистрационные действия производятся при отсутствии документа, удостоверяющего вещное право на земельный участок под объектом незавершенного строительства.

Не устанавливается соответствие сведений о вещных правах на недвижимое имущество и их обременении, содержащихся в ГРП , информации, содержащейся в представленных документах.

Государственная регистрация прав производится без документа, который дает разрешение на начало выполнения строительных работ.

При наличии указанных процедурных нарушений Коллегией принимается вывод, которым Министерству юстиции Украины рекомендуется удовлетворить жалобу и отменить соответствующие решения государственных регистраторов как такие, которые приняты с нарушением требований законодательства в сфере государственной регистрации прав».

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