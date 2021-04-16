Amazon выбрала компанию для запуска более 3000 интернет-спутников

Американская компания Amazon выбрала ракеты компании United Launch Alliance (ULA) для запуска своих интернет-спутников в рамках проекта Project Kuiper.
Об этом сообщает SpaceNews.
«Atlas V – это надежная ракета, и мы гордимся тем, что сотрудничаем с ULA для поддержки этих важных первых запусков», – заявил вице-президент проекта Раджей Бадиал.
Всего речь идет о девяти ракетах Atlas 5, которые должны вывести 3 236 интернет-спутников Amazon на низкую околоземную орбиту.
В то же время Amazon отказалась объявлять время запуска ракет.
Отмечается, что согласно лицензии, которая была выдана Amazon, компания должна вывести половину своих интернет-спутников на низкую околоземную орбиту до июля 2026 года. Вообще вся партия спутников должна быть выведена к июлю 2029 года.
Project Kuiper является программой компании Amazon, которая связана с запуском на низкую околоземную орбиту 3 236 спутников, предназначенных для раздачи сигнала интернета, которые должны сформировать систему, способную конкурировать с сетью Starlink от компании SpaceX Илона Маска.
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