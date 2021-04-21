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Стоимость пасхальной корзины в разных регионах Украины (инфографика)

Стоимость пасхальной корзины в разных регионах Украины (инфографика)

В этом году полная пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, кулич, сливочное масло, творог и сыр, а также дополнительные продукты – помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, будет стоить, в среднем по Украине, 963 грн.

Об этом проинформировал директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, уже шестой год подряд самая дешевая пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 868 грн, а самая дорогая – 1060 грн – в Киеве.

Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием яиц, сахара, муки и сливочного масла, увеличением стоимости энергоресурсов, а также ростом цен на продукты питания из-за продления локдауна в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, объяснил эксперт.

В Западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина будет в Волынской области (887 грн), в Ровенской (890 грн), на Закарпатье (914 грн), в Ивано-Франковской области (937 грн) и в Черновицкой области (939 грн). Самой дорогой в регионе пасхальная корзина будет во Львовской области – 949 грн.

В центре Украины самая дешевая праздничная корзина будет на Житомирщине (902 грн). Чуть больше придется за нее заплатить на Полтавщине (911 грн), в Хмельницкой (915 грн), Сумской и Черниговской (по 919 грн), а также в Винницкой (925 грн) областях. На Кировоградщине пасхальная корзина обойдется в 935 грн, в Черкасской – в 971 грн, в Киевской области – в 973 грн.

Самая дорогая пасхальная корзина традиционно будет в столице, где за нее придется заплатить 1060 грн.

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Восток. Стоимость пасхальной корзины на Востоке страны будет колебаться в пределах 924-1011 грн. В Днепропетровской области она обойдется в 924 грн, в Запорожской – 931 грн, в Луганской области – 936 грн. Самая дорогая в регионе – в Донецкой (992 грн) и Харьковской (1011 грн) областях, где стоимость продуктового набора превысит среднюю по стране.

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По материалам Finance.UA
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