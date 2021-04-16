Украинский рынок топлива вырос на 13%

В январе — марте 2021 года баланс рынка бензинов в Украине вырос на 13%, до 521 тысячи тонн, тогда как в 2020 году показатели были 459,5 тысячи тонн.
Об этом сообщает enkorr.
«Внутреннее производство за отчетный период увеличилось на 7,4%, до 258,4 тыс. т это на 17,8 тыс. т, больше чем в первом квартале прошлого года. Кременчугский НПЗ увеличил выпуск бензинов на 10%, до 223,4 тыс. т. На Шебелинский завод пришлось 35 тыс. т, это на 6,7% меньше показателя января-марта прошлого года», — говорится в сообщении.
Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в первом квартале 2021 г. вырос на 20%. В частности, импортные поставки из Беларуси выросли на 50%, до 226,2 тыс. т. А отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 45% (29,9 тыс. т), до 36,3 тыс. т.
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