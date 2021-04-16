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Ferrari представит свой первый электромобиль в 2025 году

Ferrari представит свой первый электромобиль в 2025 году

Электромобили массового сегмента оказались серьезными конкурентами для мелкосерийных суперкаров. Производители последних с этим мириться не желают, а потому планомерно готовятся перейти на электротягу.

Известный производитель суперкаров Ferrari намерен представить первый электромобиль в 2025 году, сообщает Bloomberg.

Агентство Bloomberg в своем материале ссылается на заявления председателя совета директоров Джона Эльканна, который при отсутствии действующего генерального директора выступил на общем собрании акционеров Ferrari.

По словам Эльканна, первый электромобиль итальянская марка представит в 2025 году. Электрификация станет важной частью стратегии Ferrari, по словам председателя совета директоров, ею будут охвачены как дорожные автомобили, так и спортивные болиды. Больше подробностей о планах компании будет раскрыто в 2022 году на специальном мероприятии для инвесторов.

В следующем году также запланирован дебют кроссовера Purosangue, что представляет еще одну популярную категорию продуктов, которую Ferrari до сих пор игнорировала. В прошлом году пост генерального директора компании покинул Луи Камильери, который придерживался консервативных взглядов на идею выпуска электромобилей, утверждая, что при его жизни Ferrari от использования двигателей внутреннего сгорания полностью не откажется.

Кадровые изменения теперь позволяют компании называть сроки появления первого электромобиля марки, и середина десятилетия в этом контексте выглядит слишком консервативным прогнозом на фоне конкурентов.

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По материалам Телеканал 24
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