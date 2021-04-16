В Chrome 90 появилась полезная функция для прямых ссылок

Компания Google добавит интересное обновление в Chrome 90. У пользователей появилась возможность создавать прямые ссылки на выделенные фрагменты страницы.

Сначала это было как расширение Link to Text Fragment, а сейчас это встроенная функциональность браузера Chrome.

Обновление будет распространяться постепенно. Новая функция работает так же, как и расширение браузера.

После перехода на страницу нужно выделить необходимый текст для создания быстрой ссылки, а затем нажать правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Copy Link to Highlight».

После этого генерируется URL-адрес, заканчивающийся знаком решетки (#), которым можно делиться с другими пользователями. После нажатия на ссылку пользователь перейдет к нужному фрагменту текста, а не в начало страницы.

Функция «Copy Link to Highlight» уже доступна для некоторых пользователей на ПК и устройствах Android. На iOS она станет доступна в скором времени.