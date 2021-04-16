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Инвесторы оценили Clubhouse в $4 млрд

Инвесторы оценили Clubhouse в $4 млрд

Clubhouse провел новый раунд финансирования.

Об этом соцсеть сообщила в пресс-релизе на своем сайте. Компания не раскрыла сумму привлеченных средств, однако источник Reuters сообщил, что по итогам раунда инвесторы оценили Clubhouse в $ 4 млрд.

Основным инвестором стала венчурная компания Andreessen Horowitz. Кроме того, в раунде участвовали такие крупные инвесторы, как фонд DST Global, американская инвестиционная компания Tiger Global и венчурный инвестор и предприниматель из Кремниевой долины Элад Гила. Clubhouse пишет, что в компанию за все время ее существования инвестировало в совокупности 200 компаний, бизнес-ангелов и фондов, включая известных людей.

С помощью привлеченных средств Clubhouse планирует увеличить команду сотрудников, развивать деятельность за пределами США, запустить новые функции для монетизации приложения.

О том, что соцсеть готовит новый раунд привлечения инвестиций, в результате которого ее могут оценить в $ 4 млрд, писал Bloomberg еще 6 апреля. Предыдущий раунд состоялся 24 января 2021 года. Тогда компания привлекла $ 100 млн, а ее оценка составила $ 1 млрд.

Clubhouse — социальная сеть, которую создали в 2020 году предприниматели Рохан Сет и Пол Дэвисон. Общаться в ней можно только в аудиоформате. Пользователи собираются в «комнатах» — аудиочатах, посвященных определенным темам. Попасть в приложение можно либо через приглашение от пользователя соцсети, либо дождавшись своей очереди на регистрацию. На данный момент приложение разработано только для cмартфонов с операционной системой iOS.

Компания не генерирует прибыль. Бизнес-модель, благодаря которой она планирует зарабатывать в будущем, исключает монетизацию за счет рекламы и продажи данных пользователей компаниям или брокерам. Clubhouse будет тестировать подписки, прямую оплату пользователям и другие варианты монетизации, которые позволят создателям контента зарабатывать на площадке.

По материалам Капитал
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