Швейцарское подразделение крупнейшего в мире страховщика AXA начало принимать к оплате Bitcoin за все услуги компании, кроме страхования жизни из-за ограничений в законодательстве.

В AXA Switzerland уточнили, что новый вариант платежей доступен для всех частных клиентов с начала апреля.

«Это ответ AXA на растущий спрос со стороны клиентов на альтернативные платежные решения, в которых новые технологии играют все более важную роль», — заявила глава отдела открытых инноваций AXA Switzerland Клаудиа Бьенетро.

Страховщик не взимает комиссию при оплате криптовалютой, но 1,75% с плательщиков берет его партнер Bitcoin Suisse для покрытия расходов. Она принимает для AXA Switzerland платежи в цифровом активе и конвертирует в швейцарские франки.

«На балансе AXA нет Bitcoin», — подчеркнули в страховой фирме.

Для добавления вариантов оплаты счетов другими криптовалютами в AXA Switzerland отметили, что пока хотят получить опыт использования цифрового золота, прежде чем принимать решение о следующих шагах.

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