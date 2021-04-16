Крупнейшие банки США отчитались о рекордных прибылях

Крупнейшие банки США публикуют отчеты о прибылях по итогам I квартала. Goldman Sachs в январе-марте заработал рекордные $6,711 млрд – $18,6 в расчете на акцию.

Чистая прибыль Goldman Sachs в первые три месяца 2021 года составила $6,711 млрд, тогда как в январе-марте 2020-го банку удалось заработать всего $1,123 млрд. В то же время, выручка финучреждения в указанный период достигла $17,704 млрд (в I квартале 2020-го – $8,743 млрд), а показатель чистого процентного дохода взлетел до $1,482 млрд (+13%).

Также стоит отметить, что за счет беспрецедентного количества слияний частных компаний с публичными SPAC-ами Goldman Sachs заработал в январе-марте неплохие комиссионные: прибыль финучреждения от инвестиционного банкинга выросла на 73%, достигнув $3,77 млрд.

Что же касается чистой прибыли акционеров банка, то по итогам I квартала показатель взлетел до $6,7 млрд. Прибыль на акцию выросла до $18,60 (с прошлогодних $3,11).

В то же время, доход банка JPMorgan, который является крупнейшим по размерам активов в США, в январе-марте 2021-го составил $32,3 млрд: чистая прибыль финучреждения достигла $14,3 млрд.

Bank of America в I квартале получил чистую прибыль в размере $8,05 млрд (в начале прошлого года – $4,01 млрд), Citi заработал $7,9 млрд (против прошлогодних $2,5 млрд), а Wells Fargo отчитался о росте прибыли почти в 8 раз – до $4,74 млрд (с $0,65 млрд в январе-марте 2020-го).

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