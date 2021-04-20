Когда мир вернется в «нормальное состояние» — исследование (инфографика)

Исполнительные директора наиболее влиятельных компаний мира пытаются спрогнозировать, как будет происходить возвращение в “нормальное состояние”, однако недоступность для их подчиненных вакцины от COVID-19 вынуждает их пересматривать свои стратегии.

Об этом говорится в исследовании KPMG.

Несмотря на то, что на прогнозы генеральных директоров могут влиять многие факторы, большое значение для них имеют темпы вакцинации. Более половины (55%) лидеров бизнеса заявили, что обеспокоены тем, что не все их сотрудники будут иметь доступ к вакцине от COVID-19, что может ослабить конкурентные позиции их компаний или отдельных рынков.

Из-за этого почти две трети (61%) компаний будут ждать успешной вакцинации на ключевых рынках, прежде чем призывать сотрудников вернуться на рабочие места. По осторожным оценкам, три четверти (76%) компаний будут ждать, пока правительства на ключевых рынках не поощрят компании к возвращению к обычной деятельности, и лишь 5% будут делать это с учетом действия своих конкурентов или похожих компаний.

Подавляющее большинство (90%) исполнительных директоров намерены просить своих сотрудников сообщать, когда они получили прививки, что поможет организациям разработать меры по защите рабочей силы. Однако треть (34%) руководителей международных компаний обеспокоена дезинформацией безопасности вакцин от COVID-19 и тем, что в результате такой информации работники, возможно, будут отказываться от прививки.

Определение правил в “новой реальности.” Безопасность сотрудников является доминирующим фактором, который руководители компаний учитывают в процессе подготовки планов операционной деятельности в новом бизнес-ландшафте. Например, 21% компаний будут просить клиентов и посетителей их офисов предоставлять информацию о том, прошли ли они вакцинацию. Они также осторожно подходят к деловым поездкам, в частности, 26% планируют уменьшить количество международных путешествий до завершения пандемии.

Компании безусловно трансформируют ключевые аспекты своей рабочей среды и способы предоставления услуг, при этом 61% заявляют, что они будут рассчитывать на инструменты цифрового сотрудничества и коммуникации. Более половины (57%) планируют проводить привлечение клиентов и обрабатывать запросы преимущественно через виртуальные платформы, такие как чат-боты, телефон и социальные сети.

В свете повышения уровня понимания стресса, который испытывает персонал, и социальных проблем во время пандемии, 50% компаний увеличат свои кадровые ресурсы, чтобы помочь в управлении благосостоянием и психическим здоровьем работников, а 14% проверят общие офисные помещения, чтобы увеличить гибкость рабочей среды.

Исполнительные директора определили самый большой риск для роста компаний в течение следующих 3 лет. Среди ключевых тенденций риск кибербезопасности был признан риском номер один, стремительно поднявшись с пятого места в августе 2020 года. Также существенно выросли среди приоритетов исполнительного директора регуляторный риск и налоговый риск, которые разместились на втором месте, а риск цепи поставок поднялся на третье место с восьмого места в феврале 2020 года.

Хотя пандемия побудила многие организации переосмыслить свои существующие стратегии, она лишь усилила склонность руководителей предприятий к диджитализации. На самом деле, когда компании выходят из кризисного режима и пытаются нормализовать деятельность, руководители переносят свое внимание на вопросы кибербезопасности и дифференциации компаний с помощью цифровой связи с клиентами.

О планах. Три четверти (74%) руководителей предприятий сообщают, что темпы диджитализации их деятельности и создание операционной модели следующего поколения ускорились за считаные месяцы, увеличившись на 50% по сравнению с августом 2020 года. Ощутимое большинство руководителей сообщили об ускорении разработки новых цифровых бизнес-моделей (69%) и деятельности, направленной на обеспечение безупречного качества цифровых услуг клиентам (56%).

В этом году исполнительные директора планируют потратить на цифровые технологии больше, чем в прошлом году, при этом 52% предоставляют приоритет мерам безопасности данных, 50% сосредотачиваются на ориентированных на заказчика технологиях, а 49% фокусируют внимание на цифровых коммуникациях, таких как видеоконференции и возможности обмена сообщениями.

Они также будут искать различные пути для увеличения своих цифровых возможностей, поскольку 61% заявляет, что их аппетит к слияниям и поглощениям в течение следующих 3 лет будет обусловлен главным образом желанием приобрести цифровые технологии для трансформации обслуживания клиентов или моделей предложения добавленной стоимости.

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