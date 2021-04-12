Турция продлила действие требования о ПЦР-тесте для иностранцев

Власти Турции приняли решение продлить срок действия требования о предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда граждан Украины и других стран. Требование будет действовать по меньшей мере до 31 мая этого года.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции в Facebook.
«Срок действия требования о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР на SARS-CoV, сделанного в течение последних 72 часов перед моментом въезда, продлен до 31 мая 2021 года», — говорится в сообщении.
Отметим, что это уже третье по счету продление сроков действия данного правила. Первоначально оно должно было применяться до конца февраля, затем — до 26 марта и 14 апреля.
Тест могут не сдавать дети до 5 лет включительно, взрослые пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны без выхода на территорию страны, а также члены экипажей.
Напомним, ранее правительство Турции ввело действие комендантского часа на выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца Рамадан.
Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за увеличения заболеваемости коронавирусом будет ужесточен карантин.
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