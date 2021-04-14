Автоматизированный арест средств за долги: каких счетов касается

6 апреля вступил в силу приказ Минюста, касающийся автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам. Следовательно, положения соответствующего порядка распространяются на все категории исполнительных документов, которые предусматривают взыскание средств с должников-физических и юридических лиц.
Об этом пишет Минюст.
Теперь исполнители могут автоматически арестовывать средства на счетах физических и юридических лиц, которые попали в ЕРД, по всем категориям исполнительных документов, а также могут автоматизировано получать информацию о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющихся на таких счетах.
По состоянию на 13 апреля 2021 года количество физических лиц, данные по которым внесены в Единый реестр должников, составляет 5 582 004 (при этом количество лиц в реестре постоянно меняется).
Исполнитель может начать принудительное исполнение решения на основании исполнительных документов, определенных статьей 3 Закона Украины «Об исполнительном производстве»
Во время исполнения вышеуказанных исполнительных документов о взыскании денежных средств, дополнительное решение суда для применения автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также для получения исполнителями информации о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах, не требуется.
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