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Автоматизированный арест средств за долги: каких счетов касается

Автоматизированный арест средств за долги: каких счетов касается

6 апреля вступил в силу приказ Минюста, касающийся автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам. Следовательно, положения соответствующего порядка распространяются на все категории исполнительных документов, которые предусматривают взыскание средств с должников-физических и юридических лиц.

Об этом пишет Минюст.

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Теперь исполнители могут автоматически арестовывать средства на счетах физических и юридических лиц, которые попали в ЕРД, по всем категориям исполнительных документов, а также могут автоматизировано получать информацию о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющихся на таких счетах.

По состоянию на 13 апреля 2021 года количество физических лиц, данные по которым внесены в Единый реестр должников, составляет 5 582 004 (при этом количество лиц в реестре постоянно меняется).

Исполнитель может начать принудительное исполнение решения на основании исполнительных документов, определенных статьей 3 Закона Украины «Об исполнительном производстве»

  • исполнительных листов и приказов, издаваемых судами в предусмотренных законом случаях на основании судебных решений, решений третейского суда, решений международного коммерческого арбитража, решений иностранных судов и на других основаниях, определенных законом или международным договором Украины;
  • судебных приказов;
  • решений, постановлений судов по гражданским, хозяйственным, административным делам, делам об административных правонарушениях, уголовных производствах в случаях, предусмотренных законом;
  • исполнительных надписей нотариусов;
  • удостоверений комиссий по трудовым спорам, выдаваемых на основании соответствующих решений таких комиссий;
  • постановлений государственных исполнителей о взыскании исполнительного сбора, постановлений государственных исполнителей или частных исполнителей о взыскании расходов исполнительного производства, о наложении штрафа, постановлений частных исполнителей о взыскании основного вознаграждения;
  • постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных законом;
  • решений других государственных органов и решений Национального банка Украины, которые законом признаны исполнительными документами;
  • решений Европейского суда по правам человека с учетом особенностей, предусмотренных Законом Украины «О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека», а также решений других международных юрисдикционных органов в случаях, предусмотренных международным договором Украины;
  • решений (постановлений) субъектов государственного финансового мониторинга (их уполномоченных должностных лиц), если их исполнение по закону возложено на органы и лиц, осуществляющих принудительное исполнение решений.

Во время исполнения вышеуказанных исполнительных документов о взыскании денежных средств, дополнительное решение суда для применения автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках, а также для получения исполнителями информации о номерах счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах, не требуется.

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По материалам Finance.UA
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