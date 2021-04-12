Швеция отменит ограничения для вакцинированных от COVID-19

Швеция решила частично снять карантинные ограничения с граждан, получивших хотя бы одну прививку от COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
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Пятая часть населения Швеции привиты от коронавируса, в том числе почти все жильцы домов престарелых. Началась вакцинация людей старше 60 лет.
В Шведском агентстве здравоохранения заявили, что люди смогут собираться вместе, даже в помещении, через три недели после получения первой прививки. Вакцинированным пенсионерам разрешат ходить по магазинам.
«Теперь вакцинированная бабушка сможет обнять своих внуков», – сказал председатель Шведского агентства здравоохранения Йохан Карлсон.
Поскольку в Швеции показатель новых случаев COVID-19 на душу населения – один из самых высоких в Европе, власти заявили, что сейчас не время ослаблять ограничения для других групп.
Около 2,2 млн из 10,4 млн жителей Швеции получили хотя бы одну дозу вакцины.
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