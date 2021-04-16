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Жители столицы получили более 21 миллиона гривен компенсации за электроэнергию

Жители столицы получили более 21 миллиона гривен компенсации за электроэнергию

Из-за установления фиксированной цены на электроэнергию, в I квартале 2021 года компенсация от государства ежемесячно предоставлялась жителям с электроотоплением и многодетным семьям. В столице ее получателями стали 10,5 тыс. клиентов, которым за три месяца на лицевые счета поступило 21,87 млн грн.

Об этом говорят данные энергопоставщика YASNO.

Кто получил компенсацию:

  • согласно постановлению Кабмина, потребители с электроотоплением и многодетные семьи получали компенсацию стоимости электроэнергии по фиксированной цене 1,68 грн/кВт∙ч и сниженному тарифу 0,9 грн/кВт∙ч в январе, феврале и марте 2021 года.

Начиная с апреля такая компенсация не предусмотрена. Таким образом, в платежках за март сумма к уплате в последний раз уменьшается на размер компенсации.

В компании отмечают, что кроме бумажного счета клиенты, не имеющие субсидии, могут увидеть зачисление компенсации в Личном кабинете в блоке «Абонентская книжка» – графа «Субсидии» или в блоке «Деньги» – раздел «Платежи и субсидии». Субсидиантам компенсация предоставляется в монетизированной форме, поэтому она не отражается в Личном кабинете и платежках этих потребителей.

Справка Finance.ua:

  • Долги бытовых клиентов АО «Киевгаз» за распределение газа составляют 4,8 млн грн. Из них 16,5% потребителей в 2021 году ни разу не платили за распределение голубого топлива.
  • Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).
  • За неуплату за пользование жилищно-коммунальными услугами к должникам может применяться ответственность в форме взыскания пени, прекращения предоставления коммунальных услуг, выселения из жилья и обращения взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства.

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По материалам Finance.UA
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