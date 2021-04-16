Жители столицы получили более 21 миллиона гривен компенсации за электроэнергию

Из-за установления фиксированной цены на электроэнергию, в I квартале 2021 года компенсация от государства ежемесячно предоставлялась жителям с электроотоплением и многодетным семьям. В столице ее получателями стали 10,5 тыс. клиентов, которым за три месяца на лицевые счета поступило 21,87 млн грн.
Об этом говорят данные энергопоставщика YASNO.
Кто получил компенсацию:
Начиная с апреля такая компенсация не предусмотрена. Таким образом, в платежках за март сумма к уплате в последний раз уменьшается на размер компенсации.
В компании отмечают, что кроме бумажного счета клиенты, не имеющие субсидии, могут увидеть зачисление компенсации в Личном кабинете в блоке «Абонентская книжка» – графа «Субсидии» или в блоке «Деньги» – раздел «Платежи и субсидии». Субсидиантам компенсация предоставляется в монетизированной форме, поэтому она не отражается в Личном кабинете и платежках этих потребителей.
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