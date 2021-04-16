Первый штат США назвал дату окончательного запрета автомобилей с традиционными двигателями

Власти американского штата Вашингон приняли закон Clean Cars 2030 («Чистые автомобили 2030») о запрете на продажу новых машины на бензине и дизеле с 2030 года. Теперь законопроект, который введет самый ранний запрет на ДВС в США, ждет последней подписи – губернатора Джея Инсли.

Уже через девять лет в Вашингтоне, находящемся на северо-западе страны, введут мораторий на продажу, покупку или постановку на учет любых легковушек с неэлектрифицированными силовыми установками. То есть, их запрещено будет не только приобретать на территории Вашингтона, но и ввозить из других штатов.

При этом речь не идет исключительно о «батарейных» электрокарах. Закон не запрещает приобретать, к примеру, машины на водородных топливных элементах, питающих электрическую силовую установку.

Отказ от традиционных моторов и постепенный переход на альтернативные источники питания сделает воздух в штате заметно чище, отмечается в законопроекте.

Однако властям придется существенно доработать его, а также найти альтернативный источник средств на ремонт дорог: сейчас его оплачивают с помощью акцизов на бензин и дизель. Решением может стать налог VMT (Vehicle miles traveled), величина которого зависит от количества миль, пройденных транспортным средством.