Количество "очень богатых граждан" в мире выросло на 1,3% за прошлый год

Новый отчет консалтинговой компании Wealth-X указывает на то, что число «очень богатых граждан» (VHNW) с состоянием от $5 млн до $30 млн выросло по итогам 2020 года на 1,3% – до 2,7 млн человек. Их общее совокупное состояние увеличилось за прошлый год до $26,8 трлн.

Число «очень богатых граждан» в США выросло почти на 8% в 2020 году до чуть более 1 млн человек. Самая высокая плотность миллионеров была обнаружена в американском городе Сан-Хосе с относительно скромным населением около 2 млн человек. Сан-Франциско и три швейцарских города – Базель, Женева и Цюрих – также имеют высокие позиции по плотности VHNW.

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Общемировой прирост VHNW был обеспечен в прошлом году всего двумя регионами – Северной Америкой и Азией. В других пяти регионах наблюдалось снижение численности населения VHNW и совокупного благосостояния, причем в Латинской Америке и Карибском бассейне больше всего.

Количество VHNW в Европе сократилось в том году на 7% – до 624 000 человек.

Впервые из топ-10 городов с наибольшим количеством «очень богатых граждан» выпал Лондон. Их число сократилось на 16%, опустив британскую столицу с восьмого места в 2019 году до 12-го.

Средний возраст VHNW составляет 60 лет, при этом возраст более половины этих людей составляет от 50 до 70 лет. Самое молодое “очень богатое население” имеют ОАЭ, Бангладеш и Катар.

По прогнозам, к 2025 году глобальное население VHNW составит 3,8 млн человек. Увеличение на 1,2 млн по сравнению с 2020 годом будет частично обусловлено перебалансировкой богатства по регионам.

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