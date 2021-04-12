TCL представила флагманские смартфоны с уникальными возможностями экрана

Компания TCL сегодня представила новые флагманские смартфоны серии TCL 20, которые получили экраны с уникальными особенностями: например, дисплей может подстраиваться под взгляд человека в солнцезащитных очках.

Об этом сообщает Hitech News.



В первой модели TCL 20L экран диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD+. Поддерживается функция Natural Viewing, которая подстраивает яркость, контрастность дисплея и другие параметры, чтобы пользователь в солнцезащитных очках мог без проблем смотреть на экран. Также TCL обещает, что при использовании смартфона напряжение глаз будет снижаться на 85%. Новые устройства, в целом, используют технологию оптимизации изображения NXTVISION.



Еще в TCL 20L есть 48-мегапиксельная камера и аккумулятор емкостью 5 000 мАч (компания обещает два дня автономной работы).

Вторая модель – TCL 20 L+ получила 64-Мп камеру, «супер-ночной» режим, поддержку microSD-карт в объеме до 1 ТБ.



Третья модель TCL 20 Pro 5G может похвастаться изогнутым экраном. Это AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма и разрешением FullHD +. Благодаря характеристикам экрана смартфон TCL 20 Pro 5G попал в соответствующий топ рейтинга DxOMark (набрал столько же, сколько Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G). Дисплей аппарата обеспечивает высокую точность цветопередачи. Смартфон поддерживает формат HDR10 для просмотра сериалов и фильмов на сервисе Netflix.