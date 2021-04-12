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С начала года взыскали 174,5 млн грн задолженности по выплате зарплаты

С начала года взыскали 174,5 млн грн задолженности по выплате зарплаты

За неделю органы Государственной исполнительной службы взыскали в пользу 1 421 работника 17,2 млн грн задолженности по выплате заработной платы.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины на странице в Facebook.

Наибольшая сумма — 3,3 млн грн взыскана органами Государственной исполнительной службы в Кировоградской области с Коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго» в пользу 258 работников. Средства списаны со счета должника. Исполнительные документы предъявлены на исполнение в марте 2021 года.

Всего с начала 2021 года органы Государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали 174,5 млн грн. Задолженность по зарплате полностью погашена 13 742 работникам.


Инфографика: Минюст

Справка Finance.ua:

  • Задолженность по выплате заработной платы в прошлом году выросла до 3 млрд 130 млн грн.
  • Если вы решили уволиться — можете рассчитывать, что работодатель выплатит вам всю заработанную вами сумму в день увольнения. Если же в этот день вы не работали — средства должны выплатить не позднее следующего дня после предъявления требования о расчете.
  • Правительство определило виды доходов граждан, за которые проведут компенсацию в случае их несвоевременных выплат.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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