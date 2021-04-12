В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech

В Киев прибыл самолет с первыми дозами вакцины Pfizer-BioNTech на борту.

Об этом сообщает ТСН.

В аэропорту «Жуляны» первые 117 тысяч доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX встретили заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, с главами представительства ЮНИСЕФ и главой бюро ВОЗ в Украине.

Они отметили, что еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня месяца.

С самолета вакцины отгрузили в спецрефрижераторы.

Напомним, что Pfizer-BioNTech – вакцина, то есть содержит в себе часть генетического кода вируса. Из-за этого имеет свои особенности транспортировки. Перевозить ее надо с соблюдением очень низкой температуры -70 градусов. В то же время отмечается, что эффективность этого препарата превышает 90 процентов.

Вакцинировать ею планируют украинцев, которые живут в домах для пожилых людей и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ее также нужно вводить дважды. Между первым и вторым уколом должно пройти три недели.