В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech

В Киев прибыл самолет с первыми дозами вакцины Pfizer-BioNTech на борту.
Об этом сообщает ТСН.
В аэропорту «Жуляны» первые 117 тысяч доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX встретили заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, с главами представительства ЮНИСЕФ и главой бюро ВОЗ в Украине.
Они отметили, что еще 947 тысяч доз Украина должна получить до конца июня месяца.
С самолета вакцины отгрузили в спецрефрижераторы.
Напомним, что Pfizer-BioNTech – вакцина, то есть содержит в себе часть генетического кода вируса. Из-за этого имеет свои особенности транспортировки. Перевозить ее надо с соблюдением очень низкой температуры -70 градусов. В то же время отмечается, что эффективность этого препарата превышает 90 процентов.
Вакцинировать ею планируют украинцев, которые живут в домах для пожилых людей и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Ее также нужно вводить дважды. Между первым и вторым уколом должно пройти три недели.
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