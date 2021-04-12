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Индустриальным паркам дадут дополнительные льготы

Индустриальным паркам дадут дополнительные льготы

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины «Об индустриальных парках», предусматривающие введение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки.

За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.

Цель законодательных изменений — содействие привлечению прямых инвестиций в создание новых производств через механизм индустриальных парков благодаря введению дополнительных инвестиционных стимулов.

«Сейчас украинское законодательство в этой сфере «предоставляет лишь незначительные преимущества участникам индустриальных парков, которые явно недостаточны для того, чтобы они могли стать катализатором развития национальной экономики», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Среди предложенных стимулов — компенсация управляющим компаниям, инициаторам создания — субъектам хозяйствования и участникам индустриальных парков: 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям; компенсация участникам индустриальных парков процентных платежей по кредитам — в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от их хозяйственной деятельности; частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет.

Обосновывая актуальность законодательных изменений, авторы напоминают, что действующей редакцией Закона Украины «Об индустриальных парках» предусмотрено только целевое финансирование на безвозвратной основе и предоставление беспроцентных кредитов для обустройства таких парков, а также освобождение привлеченных к проектам субъектов хозяйствования от паевого участия в развитии инфраструктуры населенных пунктов.

Тогда как в соседней Польше, где действуют более 70 индустриальных и технологических парков, предприниматели могут получить компенсацию 85% затрат на обустройство инфраструктуры и на рекламу, а также гранты на обучение персонала и финансовую помощь при инвестировании в приоритетные отрасли.

По материалам Економічна Правда
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