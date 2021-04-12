ГБР подозревает налоговика в причинении государству ущерба на более 2 млн грн

Государственное бюро расследований подозревает налоговика в причинении государству ущерба на 2 млн грн из-за ненадлежащей проверки предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, ГБР сообщил о подозрении инспектору Главного управления ГНС в Киеве, из-за служебной халатности которого государству причинен ущерб свыше 2 млн грн.

Правоохранители установили, что инспектор не обеспечил должной проверки предприятия, занимающегося поставкой удобрений, и его взаимоотношений с рискованными контрагентами. Это привело к неотчислению в государственный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) в сумме более 2 млн грн.

Таким образом, чиновник ГНС подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия. Отмечается, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.