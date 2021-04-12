В Австрии научились печатать «слоновую кость» на 3D-принтере

Австрийские ученые разработали печатный материал, который может заменить слоновую кость.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Phys.org.
Так, с помощью этого материала можно реставрировать много музейных артефактов.
Исследователи объяснили, что слоновую кость веками использовали для изготовления предметов искусства. Однако в 1989 году торговля слоновой костью была запрещена на международном уровне. Поэтому для восстановления предметов искусства, где ранее использовалась слоновая кость, теперь приходится использовать кости, ракушки или пластик. Однако они не являются полноценной заменой.
Компания TU Wien (Вена) и полиграфическое предприятие Cubicure GmbH в сотрудничестве с Венским департаментом по уходу за произведениями искусства и памятниками разработали высокотехнологичный заменитель. Материал «Дигор» состоит из синтетической смолы и частиц фосфата кальция. Он обрабатывается в горячем, жидком состоянии и закаляется в 3D-принтере ультрафиолетовыми лучами уже в нужной форме. Затем его можно отполировать и подобрать по цвету.
«Наш проект начался с реставрации гроба XVII века в церкви Мауэрбаха, – отметил исследователь Юрген Штампфль из Института материаловедения и технологии Вены. – Он украшен небольшими орнаментами из слоновой кости, однако часть из них утеряна. К счастью, теперь их можно заменить с помощью технологии 3D-печати».
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