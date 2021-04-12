США ввели санкции против российских компаний за кибератаки

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против России, в том числе против шести технологических компаний. Они причастны к кибератакам на США в интересах российских спецслужб.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.
Сообщается, что под санкции попали следующие компании:
Технополис «ЭРА»;
АО «Пасит»;
Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности»;
ООО «Необит»;
АО «Передовые системные технологии»;
АО «Позитив Текнолоджиз»
Технополис «ЭРА» — это исследовательский центр и технопарк, который финансируется Минобороны России. В нем размещаются подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) России, которые отвечают за кибератаки.
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