0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

США ввели санкции против российских компаний за кибератаки

США ввели санкции против российских компаний за кибератаки

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против России, в том числе против шести технологических компаний. Они причастны к кибератакам на США в интересах российских спецслужб.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

Сообщается, что под санкции попали следующие компании:

Технополис «ЭРА»;

АО «Пасит»;

Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности»;

ООО «Необит»;

АО «Передовые системные технологии»;

АО «Позитив Текнолоджиз»

Технополис «ЭРА» — это исследовательский центр и технопарк, который финансируется Минобороны России. В нем размещаются подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) России, которые отвечают за кибератаки.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.