США ввели санкции против российских компаний за кибератаки

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против России, в том числе против шести технологических компаний. Они причастны к кибератакам на США в интересах российских спецслужб.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

Сообщается, что под санкции попали следующие компании:

Технополис «ЭРА»;

АО «Пасит»;

Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности»;

ООО «Необит»;

АО «Передовые системные технологии»;

АО «Позитив Текнолоджиз»

Технополис «ЭРА» — это исследовательский центр и технопарк, который финансируется Минобороны России. В нем размещаются подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ) России, которые отвечают за кибератаки.