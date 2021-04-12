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Банковские ставки для населения будут постепенно расти — Сологуб

Банковские ставки для населения будут постепенно расти — Сологуб

Банки осуществляют пересмотр банковских ставок для населения достаточно медленно, однако в НБУ считают, что очередное повышение учетной ставки регулятора ускорит этот процесс.

Об этом заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб рассказал в ходе пресс-брифинга по решению правления НБУ по монетарной политике.

Сологуб объяснил, почему с повышением учетной ставки НБУ в марте банки почти не отреагировали на это соответствующим увеличением ставок по депозитам. Так, на депозитном рынке есть несколько сегментов, наиболее чувствительными из которых являются ставки по корпоративным депозитам. Особенно, добавил он, когда речь идет об иностранных банках, работающих в Украине — «там как раз ставки уже начинают понемногу расти».

По ставкам для населения заместитель главы НБУ рассказал, что это естественно, чтобы трансмиссия в этом сегменте происходила медленнее. Банки должны пересматривать решения по ставкам, чего они делать не спешат при очень высоком уровне ликвидности банковской системы.

«Но мы считаем, что сегодняшнее (15 апреля — ЭП) решение Нацбанка будет способствовать постепенному пересмотру ставок банками. Мы это видели и в 2017−18 гг. в цикле повышения ставок, инерционность существует прежде всего в ставках по депозитам физлиц, и в 2019−20 гг., когда мы снижали», — пояснил Сологуб. Но, в конце концов, подытожил он, трансмиссии происходили.

По материалам Економічна Правда
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