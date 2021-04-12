Сколько зарабатывают работники крупных предприятий

На сегодня в Украине на крупных предприятиях официально оформлены 564 тысячи работников.

Об этом сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук.

За последний отчетный период (IV квартал 2020 года), средняя заработная плата на крупных предприятиях составила 24 100 грн.

Где зарабатывают больше всего:

самый высокий показатель средней заработной платы по отраслям экономики по плательщикам, которые находятся на учете в межрегиональном управлении в сфере операций с недвижимым имуществом — 41 010 грн, в сфере информации и коммуникации — 37 726 грн и в сфере добывающей промышленности — 25 483 грн.

Самый высокий темп роста средней заработной платы в IV квартале 2020 года к предыдущему периоду (третий квартал 2020 года) наблюдается в сфере образования — 88,4%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 23,9%, в сфере транспорта — 11,7%, сфере оптовой и розничной торговли — 8,7% и в сфере поставок электроэнергии — 8,4%.

По сравнению с прошлогодними показателями поступлений платежей в бюджет, такая положительная динамика роста заработной платы в крупных компаниях привела к росту за I квартал 2021 года отчислений, таких как:

ЕСВ — на 702,5 млн грн;

— на 702,5 млн грн; НДФЛ — на 171,5 млн грн;

— на 171,5 млн грн; военного сбора — на 16,4 млн грн.

Справка Finance.ua:

По состоянию на начало 2021 года согласно данным Госстата минимальная заработная плата — 6000 грн, средняя заработная плата в Киеве — 17 533, по Украине — 12 337 гривен.

Средняя зарплата для работников, занятых в сельском и лесном хозяйстве/агробизнесе, в марте 2021 г. по вакансиям составила 13 458 грн, по резюме — 15 000 грн.

Наиболее популярной сферой деятельности в марте среди женщин и мужчин была торговля. Большинство кандидатов имели опыт работы в прошлом в этой сфере. Самые высокие заработные платы компании предлагали в продажах/клиент-менеджменте (15 000 грн) и логистике/таможне/складе (14 000 грн).

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