Сколько зарабатывают работники крупных предприятий

На сегодня в Украине на крупных предприятиях официально оформлены 564 тысячи работников.
Об этом сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Николай Чмерук.
За последний отчетный период (IV квартал 2020 года), средняя заработная плата на крупных предприятиях составила 24 100 грн.
Где зарабатывают больше всего:
Самый высокий темп роста средней заработной платы в IV квартале 2020 года к предыдущему периоду (третий квартал 2020 года) наблюдается в сфере образования — 88,4%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 23,9%, в сфере транспорта — 11,7%, сфере оптовой и розничной торговли — 8,7% и в сфере поставок электроэнергии — 8,4%.
По сравнению с прошлогодними показателями поступлений платежей в бюджет, такая положительная динамика роста заработной платы в крупных компаниях привела к росту за I квартал 2021 года отчислений, таких как:
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