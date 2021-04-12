Аэропорт «Ужгород» возобновляет работу

Аэропорт «Ужгород» возобновляет регулярные пассажирские авиаперевозки.
Об этом сообщил глава Закарпатского областного совета Алексей Петров в Facebook.
Сроки. Первые рейсы запустят с 1 июня.
График рейсов. Полеты будет осуществлять авиакомпания WindRose по маршрутам «Киев — Ужгород» и «Ужгород — Киев» трижды в неделю. В случае наличия соответствующего спроса обещают, что регулярность рейсов будет увеличена.
«Запуск аэропорта „Ужгород“ — это не просто полеты в столицу и обратно. Это создание соответствующего центра подготовки пилотов и персонала, которые в будущем станут частью более грандиозного проекта — эксплуатации нового аэропорта, который будет построен на Закарпатье», — добавил Петров.
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