ArcelorMittal вложит в экомодернизацию комбината в Кривом Роге $1 млрд

Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal вложит почти 1 млрд грн в экомодернизацию производства стали на своем комбинате в Кривом Роге до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба президента со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с председателем совета директоров ArcelorMittal Лакшми Митталом.

Отмечается, что стороны обсудили развитие «зеленой» металлургии и увеличение инвестиций в Украину «с учетом экологических характеристик в соответствии с мировыми стандартами».

«Компания как крупнейший иностранный инвестор в Украине и один из крупнейших производителей стали в мире начнет в нашей стране инвестпрограмму „Стальной миллиард“, которая предусматривает инвестиции в объеме почти 1 млрд долларов в экомодернизацию производства стали в Кривом Роге», — сообщает в офисе Зеленского.

Президент отметил необходимость скорейшего завершения модернизации коксохимического, агломерационного и доменного производства, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды. Компания подтвердила готовность к завершению этой программы до конца 2023 года.

«Инвестиции в украинскую экономику и экологию — это позитивный сигнал для всех инвесторов, которым мы будем оказывать всестороннюю поддержку», — заверил Зеленский.