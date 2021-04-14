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Google работает над новой версией приложения Fast Pair

Google работает над новой версией приложения Fast Pair

С учетом того, что технология беспроводной связи Bluetooth существует уже очень длительное время на мобильном и компьютерном рынке, становится понятно, что большая часть пользователей даже не замечает особенностей и сложностей, скрывающихся за ее работой в рамках отдельных устройств, пишет 1informer.

А вместе с тем ее использование все еще бывает проблемным, когда речь идет о необходимости соединения отдельных устройств друг с другом, поскольку нередко бывает так, что они изначально не вполне подходят друг другу.

Именно с целью облегчения этого процесса компания Google готовит скорый релиз новой версии технологии Fast Pair, представляющую собой облегченный комплекс алгоритмов такого подключения.

Прежде всего стоит отметить тот факт, что желание разработать такой набор алгоритмов происходит из желания предоставить своим пользователям Pixel-смартфонов как можно более высокий уровень гибкости и простоты в использовании Bluetooth-устройств. Но теперь это желание расширилось и до всех остальных пользователей Android-смартфонов, выйдя таким образом за пределы семейства Pixel.

Стоит отметить тот факт, что Fast Pair обладает в этой связи действительно показательным и широким функционалом, поскольку позволяет без особого труда подключать практически любое устройство к любому аналогичному Android-устройству – для этого пользователь выбирает Активировать приложение, а затем, автоматически активируя Bluetooth, может найти устройство в окружении, которое он хочет подключить, при этом обеспечивается максимально широкая пропускная способность между обеими устройствами. Именно так и будет работать новая обновленная версия данного приложения, если верить самой команде разработчиков из Google.

По материалам Finance.UA
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