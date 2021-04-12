Правила выплаты зарплаты при увольнении работника

Заработная плата работникам должна выплачиваться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.
Об этом сообщает Главное управление Гоструда в Днепропетровской области
Права работников регулируются коллективным договором. В коллективном договоре устанавливаются взаимные обязательства сторон по регулированию производственных, трудовых, социально-экономических отношений, в частности: нормирования и оплаты труда, установления форм, системы, размеров заработной платы и других видов трудовых выплат (доплат, надбавок, премий и пр.).
Выплата зарплаты при увольнении работника:
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В случае нарушения законодательства об оплате труда работник имеет право обратиться в суд с иском о взыскании положенной ему заработной платы без ограничения каким-либо сроком. В случае пропуска установленного срока суд может его восстановить при наличии уважительных причин его пропуска.
Стороны обязаны предоставить свои доказательства или сообщить о них суду до или во время предварительного судебного заседания по делу.
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