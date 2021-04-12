Франция предлагает 2500 евро для замены старых ДВС-автомобилей на электровелосипеды

Издание Reuters сообщило, что Франция собирается начать предлагать владельцам старых ДВС-автомобилей грант в размере 2500 евро, если они согласятся сдать свою машину на металлолом (а не продать в качестве евробляхи в Украину). При этом полученные средства можно будет потратить только адресно — на покупку электровелосипеда.

Решение о новой схеме финансового стимулирования перехода на более экологичный транспорт уже утверждено депутатами Национального собрания (National Assembly) в ходе предварительного голосования. Предлагаемая поправка будет включена в более масштабный законопроект о климате, в рамках которого планируется сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Если поправка будет принята окончательно, то Франция станет первой страной в мире, которая предложит не просто льготы на электромобили, а возможность заменить старый «экологически грязный» автомобиль на электровелосипед. Соответственно, главная идея заключается не в том, чтобы делать автомобили более экологичными и стимулировать покупку электромобилей, а быстрее уменьшать количество старых ДВС-автомобилей, которые загрязняют среду заметно больше, чем более свежие автомобили.

Со своей стороны отметим, что по сравнению с Украиной в европейских городах ситуация с велоинфраструктурой намного лучше, поэтому там велосипеды (а тем более электровелосипеды) действительно можно использовать в качестве транспорта для поездок на работу и по делам.

Напомним, что год назад Франция выделила 8 млрд евро на стимулирование производства электромобилей в стране (цель — сборка 1 млн EV в год к 2025 году) и увеличила льготы на их покупку и утилизацию ДВС-моделей. К 2040 году Франция собирается полностью отказаться от продажи бензиновых и дизельных автомобилей в стране.