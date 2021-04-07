Усиленный карантин в Киеве продлили до 30 апреля

Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении жестких ограничительных мер в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля.
Об этом сообщается в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.
«У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше», — заявил Кличко.
До 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения:
«Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами. Еще раз подчеркну, что руководители учреждений, предприятий и заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска», — подчеркнул мэр.
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