Усиленный карантин в Киеве продлили до 30 апреля

Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении жестких ограничительных мер в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.

«У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше», — заявил Кличко.

До 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения:

останутся закрытыми все школы и детские сады;

весь общественный транспорт, и наземный, и метро — будет работать пока по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры;

заведения общественного питания работают только на вынос или доставку;

не работают продуктовые ярмарки;

«Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами. Еще раз подчеркну, что руководители учреждений, предприятий и заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска», — подчеркнул мэр.

Справка Finance.ua:

В Киеве усилили карантин еще с 20 марта. Тогда говорили, что строгие ограничения продлятся три недели.

Позже в столице решили ввести жесткий локдаун — с 5 апреля власти закрыли школы, детсады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. Общественный транспорт и метро ездит только по спецпропускам.

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