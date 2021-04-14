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В Европе дорожает жилье: в каких странах больше всего выросли цены

В Европе дорожает жилье: в каких странах больше всего выросли цены

В четвертом квартале 2020 года средние цены на жилье в Евросоюзе выросли на 5,7% в годовом исчислении и на 1,3% в квартальном. Статистику изменения цен на жилье в странах Альянса за четвертый квартал 2020 года обнародовал Евростат.

Самый значительный годовой прирост цен на жилье:

  • в Люксембурге (+16,7%),
  • Дании (+ 9,8%)
  • Литве (+ 9,4%).

По сравнению с третьим кварталом 2020 года наибольший рост цен зафиксирован на Кипре и в Люксембурге (по + 4,7%), Литве (+ 3,9%) и Эстонии (+ 3,8%), а снижение наблюдалось только в Испании (- 0,8%) и Венгрии (- 0,7%).

Динамика. Со второго квартала 2011 года по первый квартал 2013 года цены на жилье в ЕС резко упали, а затем до 2014 года оставались более или менее стабильными. Затем в начале 2015 года эти фирмы начали быстро расти, и с тех пор темпы их роста значительно опережали арендные ставки. За период с 2010 по четвертый квартал 2020 года арендная плата в ЕС выросла на 14,9%, а цены на жилье — на 28,6%.

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Если сравнивать четвертый квартал 2020 года с 2010 годом, цены на жилье выросли больше, чем арендная плата, в 18 странах-членах ЕС. В целом цены на жилье выросли в 23 государствах-членах ЕС и снизились в четырех.

Наибольший рост цен на жилье за 10 лет:

  • в Эстонии (+ 112,8%),
  • Люксембурге (+ 99,8%),
  • Венгрии (+ 90,6%),
  • Латвии (+ 85,6%),
  • Австрии (+ 81, 4%).

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Снижение отмечено в Греции (- 28,1%), Италии (15,2%), Испании ( 5,2%) и на Кипре (- 3,4%).

Что касается аренды, то при сравнении четвертого квартала 2020 года с 2010 годом ставки выросли в 25 странах-членах ЕС и снизились в двух, причем наибольший рост наблюдался в Эстонии (+ 143,5%), Литве (+ 109,2%) и Ирландии (+ 61,8%). Снижение зафиксировано в Греции (- 25,2%) и на Кипре (- 4,1%).

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По материалам Build Portal
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