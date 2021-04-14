В Европе дорожает жилье: в каких странах больше всего выросли цены

В четвертом квартале 2020 года средние цены на жилье в Евросоюзе выросли на 5,7% в годовом исчислении и на 1,3% в квартальном. Статистику изменения цен на жилье в странах Альянса за четвертый квартал 2020 года обнародовал Евростат.
Самый значительный годовой прирост цен на жилье:
По сравнению с третьим кварталом 2020 года наибольший рост цен зафиксирован на Кипре и в Люксембурге (по + 4,7%), Литве (+ 3,9%) и Эстонии (+ 3,8%), а снижение наблюдалось только в Испании (- 0,8%) и Венгрии (- 0,7%).
Динамика. Со второго квартала 2011 года по первый квартал 2013 года цены на жилье в ЕС резко упали, а затем до 2014 года оставались более или менее стабильными. Затем в начале 2015 года эти фирмы начали быстро расти, и с тех пор темпы их роста значительно опережали арендные ставки. За период с 2010 по четвертый квартал 2020 года арендная плата в ЕС выросла на 14,9%, а цены на жилье — на 28,6%.
Читайте также: Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде
Если сравнивать четвертый квартал 2020 года с 2010 годом, цены на жилье выросли больше, чем арендная плата, в 18 странах-членах ЕС. В целом цены на жилье выросли в 23 государствах-членах ЕС и снизились в четырех.
Наибольший рост цен на жилье за 10 лет:
Снижение отмечено в Греции (- 28,1%), Италии (
15,2%), Испании ( 5,2%) и на Кипре (- 3,4%).
Что касается аренды, то при сравнении четвертого квартала 2020 года с 2010 годом ставки выросли в 25 странах-членах ЕС и снизились в двух, причем наибольший рост наблюдался в Эстонии (+ 143,5%), Литве (+ 109,2%) и Ирландии (+ 61,8%). Снижение зафиксировано в Греции (- 25,2%) и на Кипре (- 4,1%).
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт рассказал о влиянии техосмотра на безопасность дорожного движенияВчера, 18:01 - 753 7
Штраф за непристегнутый ремень безопасности в авто: сравнение наказания в Украине и ЕС3 ч. назад - 1407 4
Есть все механизмы: эксперт объяснил, могут ли забрать квартиру за долги по ЖКХВчера, 17:10 - 1759 4
Около миллиона украинцев добровольно накапливают пенсии - Лазебная2 ч. назад - 377 2
Загрязненные номерные знаки: как не получить штрафВчера, 10:28 - 1583 2
Проблемные заемщики не будут возвращать долги даже после частичного списанияВчера, 15:32 - 36383 2
На вторичном рынке растут цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры (инфографика)Вчера, 12:04 - 17692
Италия откроется для туристов: когда и какие будут требованияВчера, 14:35 - 1933 1
Есть все механизмы: эксперт объяснил, могут ли забрать квартиру за долги по ЖКХВчера, 17:10 - 1759 4
Автоматизированный арест средств за долги: каких счетов касаетсяВчера, 21:01 - 1412 2
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)Позавчера, 11:45 - 261
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 4052 1
В Украине показали новый броневик для армии (видео)12.04.2021, 11:58 - 1349
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 389
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1492 2