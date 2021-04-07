В Украине разоблачили крупную схему фирм-импортеров

Государственное бюро расследований разоблачило деятельность фирм-импортеров, которые избегали уплаты налога на добавленную стоимость и нанесли государству ущерб на сумму более 270 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 14 апреля.
Отмечается, что выборочный анализ отдельных фирм-импортеров ГБР с Госналоговой провели во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года по применению персональных санкций. По результатам были выявлены факты манипуляций налоговой отчетностью.
По данным ведомства, фирмы импортировали товары и реализовывали их в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Использовалась схема пересортирования, когда товар приобретался по одной номенклатуре, а реализовывался — по другой.
«При этом субъекты хозяйствования выводили импорт в теневой оборот, реализуя товар за наличные, а налоговые обязательства — НДС, за деньги передавали другим юридическим лицам, занимающимся т.н. скрутками», — добавили в бюро.
Установлено, что только в течение января-марта 2021 таким образом реализовано товара на 1,6 млрд гривен, что нанесло государству более 270 млн гривен убытков.
«Анализ финансовых операций импортеров помог установить компании, которые концентрировали финансовые потоки, и по наработанным схемам уходили из-под налогового бремени. Сейчас изучается деятельность и других субъектов хозяйствования, которые задействованы в масштабных финансовых манипуляциях», — отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
Учитывая выводы ГБР, соответствующая комиссия Государственной налоговой службы остановила регистрацию накладных упомянутых фирм.
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