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Микророботов научили скользить по водной поверхности с помощью лазера (видео)

Микророботов научили скользить по водной поверхности с помощью лазера (видео)

Инженеры из Брюссельского свободного университета и института FEMTO-ST из Франции под руководством Франко Пиньян Басуальдо разработали систему управления, названную ThermoBot, которая подходит для манипуляций микрообъектами и микророботами, находящимися на границе раздела водной поверхности и воздуха.

Система позволяет точно управлять положением, скоростью и ориентацией микрообъектов с помощью инфракрасного лазера и индцуируемых им у поверхности воды термокапиллярных потоков.

В основе метода лежит эффект возникновения термокапиллярных конвекционных потоков в воде из-за изменения величины поверхностного натяжения при локальном нагреве (эффект Марангони).

Луч лазера направляется в заданные точки вблизи объекта и генерирует в этих точках локальные потоки жидкости, которые приводят объект в движение. Изменяя мощность лазера, длительность нагрева и положение точки нагрева к объекту можно задавать направление и скорость его движения, а быстрые переключения луча между несколькими точками нагрева позволяют управлять движением в заданной траектории сразу нескольких микрообъектов одновременно. Кроме того, с помощью системы ThermoBot возможно осуществлять операции по микросборке миниатюрных устройств.

По материалам Телеканал новин 24
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