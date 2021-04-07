Кабмин предлагает распространить на Ощадбанк общие требования и отменить госгарантии

Кабинет Министров планирует одобрить законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В случае банкротства банка депозиты физических лиц будут возмещаться в сумме до 200 тысяч гривен.
Проект закона содержится в повестке дня заседания правительства 14 апреля.
Нормами законопроекта предлагается отменить государственную гарантию на вклады физических лиц в Ощадбанке и распространить механизм гарантирования вкладов физических лиц на вкладчиков банка.
При этом предлагается, что после вхождения Ощадбанка в Фонд государство в течение шести месяцев продолжит гарантировать все ранее привлеченные вклады. Это касается той части, которая превышает предельный размер возмещения средств по вкладам за счет Фонда (сейчас 200 тысяч гривен).
Также проектом закона предлагается установить для Ощадбанку размер первоначального сбора в ФГВФЛ на уровне 1% своего регулятивного капитала.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, сейчас проводится работа по привлечению Европейского банка реконструкции и развития в капитал Ощадбанка, условием которого должно стать полноценное участие Ощадбанка в системе гарантирования вкладов физических лиц.
Напомним, в сентябре 2020 года Совет по финансовой стабильности согласовал план вхождения государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде предлагают ввести штрафы до 8,5 тысяч за нарушение самоизоляцииВчера, 16:00 - 690 5
Рада отклонила постановление о моратории на повышение тарифов на энергоносителиВчера, 19:00 - 733 3
Задолженность киевлян за распределение газа составляет 4,8 млн грн49 мин. назад - 28 2
Киев продлил запрет на проведение ярмарок4 ч. назад - 1910 2
Рада приняла законы о реструктуризации валютных кредитов3 ч. назад - 456 2
Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде (инфографика)Вчера, 14:01 - 4095
Киев продлил запрет на проведение ярмарок4 ч. назад - 1910 2
Вклады, которые Фонд гарантирования не возмещает (инфографика)5 ч. назад - 1244 1
Киберполиция предупредила о новом виде мошенничества при онлайн-шоппингеВчера, 16:33 - 1194
Как НБУ проверяет происхождение средств владельцев и инвесторов банковВчера, 21:00 - 1059
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)3 ч. назад - 194
В Украине показали новый броневик для армии (видео)Позавчера, 11:58 - 664
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздуха07.04.2021, 12:10 - 255
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 1129 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 3055 5