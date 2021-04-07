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У Зеленского рассказали, когда Украина может получить транш МВФ

У Зеленского рассказали, когда Украина может получить транш МВФ

Украинская власть рассчитывает на первый пересмотр программы с МВФ до июля 2021 года — в таком случае транш кредита будет выделен в сентябре.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает «РБК-Украина».

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«В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда — июль, поскольку в августе в МВФ месяц отпусков», — сказал он.

По его словам, до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.

«И, по большому счету, уже многое сделано. В части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах.
По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и закон о Нацбанке, которые повышают его независимость», — добавил советник Зеленского.

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По материалам РБК-Украина
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