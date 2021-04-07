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Киев продлил запрет на проведение ярмарок

Киев продлил запрет на проведение ярмарок

В Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина.

Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА на странице в Facebook.

Как заявили в КГГА, запрет на проведение ярмарок на территории Киева будет действовать до отдельного распоряжения.

Проведение ярмарок в Киеве запретили 1 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Изначально датой завершения действия этого запрета было определено 12 апреля.

«Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля», — заявлял тогда заместитель главы КГГА Алексей Кулеба.

Справка Finance.ua:

  • В Киеве ужесточили карантин еще с 20 марта. Тогда говорили, что жесткие ограничения продлятся три недели.
  • Позже в столице решили ввести жесткий локдаун — с 5 апреля власти закрыли школы, детсады, развлекательные заведения. Кафе и рестораны работают только на вынос. Общественный транспорт и метро ездит только по спецпропускам.

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По материалам Finance.UA
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