Киев продлил запрет на проведение ярмарок

В Киеве продлили действие запрета на проведение ярмарок во время карантина.
Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА на странице в Facebook.
Как заявили в КГГА, запрет на проведение ярмарок на территории Киева будет действовать до отдельного распоряжения.
Проведение ярмарок в Киеве запретили 1 апреля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Изначально датой завершения действия этого запрета было определено 12 апреля.
«Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля», — заявлял тогда заместитель главы КГГА Алексей Кулеба.
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