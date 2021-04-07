США внесли в черный список семь суперкомпьютеров Китая

Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении китайских компаний и организаций. В черный список попали сразу семь структур, чья деятельность связана с высокопроизводительными вычислениями и суперкомпьютерными платформами.

Это значит, что американским компаниям придется получать особое разрешение для работы с такими организациями. В заявлении властей говорится, что в список включены компании и организации из КНР, которые “занимались созданием суперкомпьютеров, используемых китайскими военными, а также способствовали разработке оружия массового поражения и поддерживали дестабилизирующие программы Китая по модернизации вооруженных сил”.

В черный список попали:

Компания Tianjin Phytium Information Technology;

Компания Sunway Microelectronics;

Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем (Shanghai * High-Performance Integrated Circuit Design Center);

Национальный суперкомпьютерный центр Цзинаня (National Supercomputing Center Jinan);

Национальный суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу (National Supercomputing Center Zhengzhou);

Национальный суперкомпьютерный центр Шэньчжэня (National Supercomputing Center Shenzhen);

Национальный суперкомпьютерный центр Уси (National Supercomputing Center Wuxi).

Что касается последнего в списке, то в Уси в центре располагается вычислительный комплекс Sunway TaihuLight, который в свое время возглавлял рейтинг самых мощных систем мира Top500. А сама компания Sunway, которая попала под санкции, сейчас занимается разработкой нового суперкомпьютера экзафлопсного класса на основе китайских технологий.

В 2019 году аналогичные санкции коснулись компаний Sugon, Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, также Института компьютерных технологий Уси Цзинань (Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology).