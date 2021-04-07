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США внесли в черный список семь суперкомпьютеров Китая

США внесли в черный список семь суперкомпьютеров Китая

Министерство торговли США ввело новые санкции в отношении китайских компаний и организаций. В черный список попали сразу семь структур, чья деятельность связана с высокопроизводительными вычислениями и суперкомпьютерными платформами.

Это значит, что американским компаниям придется получать особое разрешение для работы с такими организациями. В заявлении властей говорится, что в список включены компании и организации из КНР, которые “занимались созданием суперкомпьютеров, используемых китайскими военными, а также способствовали разработке оружия массового поражения и поддерживали дестабилизирующие программы Китая по модернизации вооруженных сил”.

В черный список попали:

  • Компания Tianjin Phytium Information Technology;
  • Компания Sunway Microelectronics;
  • Шанхайский центр проектирования высокопроизводительных интегральных микросхем (Shanghai * High-Performance Integrated Circuit Design Center);
  • Национальный суперкомпьютерный центр Цзинаня (National Supercomputing Center Jinan);
  • Национальный суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу (National Supercomputing Center Zhengzhou);
  • Национальный суперкомпьютерный центр Шэньчжэня (National Supercomputing Center Shenzhen);
  • Национальный суперкомпьютерный центр Уси (National Supercomputing Center Wuxi).

Что касается последнего в списке, то в Уси в центре располагается вычислительный комплекс Sunway TaihuLight, который в свое время возглавлял рейтинг самых мощных систем мира Top500. А сама компания Sunway, которая попала под санкции, сейчас занимается разработкой нового суперкомпьютера экзафлопсного класса на основе китайских технологий.

В 2019 году аналогичные санкции коснулись компаний Sugon, Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, также Института компьютерных технологий Уси Цзинань (Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology).

По материалам Телеканал новин 24
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