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Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде (инфографика)

Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде (инфографика)

В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м, по сравнению с декабрем 2020 года средняя цена домов увеличилась на 3,8%. В долларовом эквиваленте – на 5,7%, до 1 061 долл. США / кв. м (±3,4%).

Об этом свидетельствует аналитика портала Столичная недвижимость.

При этом средняя цена квадрата домов в пригороде Киева в марте составила 23 511 грн (плюс 3,3% от декабря). В долларовом эквиваленте средняя цена выросла до 846 долл.

Дорогие и дешевые дома:

  • у 20% домов Киева из низкого ценового сегмента средняя цена предложения составила 12 899 грн. за кв. м. (464 долл./кв. м.), а у 20% домов высшего ценового сегмента – 53 543 грн./кв. м. (1 926 долл./кв. м.);
  • в пригороде в 20% домов низкого ценового сегмента средняя цена предложения составила 8 368 грн./кв. м (301 долл./кв. м), а в 20% домов высшего ценового сегмента – 49 540 грн./кв. м (1782 долл./ кв. м).

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В национальной валюте в прошлом квартале средние цены уменьшились в Подольском и Днепровском районах столицы – на 0,3% и 0,9% соответственно. В других районах увеличение составило от 0,7% до 8,4%. В пригороде в прошлом месяце рост средних цен наблюдался во всех районах, от 0,8% в Обуховском до 4,4% в Бориспольском.

Медианная стоимость квадратного метра домов в пригороде Киева:

  • Бориспольский район – 21 431 грн/кв. м;
  • Броварской – 17 656 грн;
  • Васильковский – 17 998 грн;
  • Вышгородский – 24 001 грн;
  • Киево-Святошинский – 24 025 грн;
  • Обуховский – 32 668 грн.

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По материалам Finance.UA
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