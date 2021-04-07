Сколько стоят частные дома в Киеве и пригороде (инфографика)

В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м, по сравнению с декабрем 2020 года средняя цена домов увеличилась на 3,8%. В долларовом эквиваленте – на 5,7%, до 1 061 долл. США / кв. м (±3,4%).
Об этом свидетельствует аналитика портала Столичная недвижимость.
При этом средняя цена квадрата домов в пригороде Киева в марте составила 23 511 грн (плюс 3,3% от декабря). В долларовом эквиваленте средняя цена выросла до 846 долл.
Дорогие и дешевые дома:
В национальной валюте в прошлом квартале средние цены уменьшились в Подольском и Днепровском районах столицы – на 0,3% и 0,9% соответственно. В других районах увеличение составило от 0,7% до 8,4%. В пригороде в прошлом месяце рост средних цен наблюдался во всех районах, от 0,8% в Обуховском до 4,4% в Бориспольском.
Медианная стоимость квадратного метра домов в пригороде Киева:
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