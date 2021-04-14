Intel планирует производить чипы для авто

Компания-производитель процессоров Intel ведет переговоры о начале производства чипов для автомобилей в этом году.
Об этом сообщает Reuters.
Исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер выразил надежду, что производство полупроводников для авто начнется через 6-9 месяцев.
По его словам, авточипы могут производиться на заводах Intel в США, Израиле или Ирландии.
В компании надеются, что таким образом смогут помочь автопроизводителям, ведь сейчас в автоиндустрии возник дефицит чипов из-за того, что автомобильные компании отменили свои заказы из-за падения спроса во время пандемии коронавируса в 2020 году.
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