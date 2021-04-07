Новый рекорд: Bitcoin достиг отметки 62,5 тысячи долларов

Стоимость криптовалюты Bitcoin по состоянию на 13 апреля 2021 года достигла отметки 62,5 тысячи. Это новый исторический рекорд для биткойна.
Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.
Согласно данным биржи, в ходе торговой сессии Bitcoin вырос почти на 3% и по состоянию на 11:21 по киевскому времени достиг отметки 62,513 долларов. Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.
Отметим, 10 апреля Bitcoin предпринял попытку достичь нового исторического максимума, но рост был остановлен на отметке 61,600 долларов.
В этом году крупнейшая в мире криптовалюта выросла в цене более чем вдвое на фоне растущего признания ее в качестве инвестиции и средства платежа, а также поскольку инвесторы ищут высокодоходные активы с низкими процентными ставками.
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