0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Украинские аэропорты почти на 55% сократили пассажиропоток

Украинские аэропорты почти на 55% сократили пассажиропоток

В первом квартале 2021 года пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 54,3% и составил 1,8 млн человек.

Как сообщает пресс-центр Государственной авиационной службы Украины (Госавиаслужба), с января по март включительно объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 43,9% и составили 1 млн 89,7 тысяч человек.

В частности, в международном сообщении количество пассажиров сократилось на 43,9% (980 тысяч человек).

Всего за этот период пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 54,3% и составили 1,84 млн человек.

Пассажиропоток “Борисполя” после года падения увеличился в марте более чем на 10%
Из них, в международном сообщении количество пассажиров уменьшилось на 55,4% и составили 1 млн 617,8 тысячи человек.

В Госавиаслужбе отметили, что за первые три месяца 2021 года украинские авиакомпании выполнили 10,3 тысяч коммерческих рейсов, что на 37,6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом международных рейсов в первом квартале было зарегистрировано 7,9 тысячи (сокращение — на 42,7%).

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.