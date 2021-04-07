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План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджета

План Б без МВФ: советник Зеленского допускает сокращение расходов госбюджета

Если Международный валютный фонд откажется предоставлять Украине кредит до сентября, расходы госбюджета будут сокращены. Но шансы получить деньги достаточно высоки.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина.

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«Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б», — сказал Устенко.

По его словам, если законопроекты, необходимые для пересмотра программы с МВФ, не будут приняты вовремя, тогда нужно сразу же начинать подготовку к пересмотру бюджета.

«Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы. Необходимо быть готовыми к выходу на внешние рынки и занимать под более высокие проценты, чего, конечно, не хотелось бы», — добавил он.

Кроме того, подчеркнул Устенко, «и в базовом, и в альтернативном сценарии нужно максимально выжать ресурс за счет таможни и борьбы с контрабандой».

«Подчеркну, что шансы на то, что мы успеем все в срок и получим финансирование МВФ, достаточно высоки. Точно выше, чем 50%», — добавил советник Зеленского.

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По материалам РБК-Украина
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