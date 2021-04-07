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Межбанк: первый день недели прошел достаточно рутинно

Межбанк: первый день недели прошел достаточно рутинно

Первый день рабочей недели на межбанке прошел достаточно рутинно. Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — основная часть клиентов закрывали свои текущие валютные операции. Незадолго до 12 часов на торги под заявки нерезидентов выходил и Ситибанк, что привело к кратковременному росту котировок. Но объемы покупки были не очень большими даже по украинским меркам и его операции в конечном итоге не особо повлияли на курсовой тренд ближе к обеду. Все остальное время клиенты сами закрывали свои покупки и продаже без особых перекосов на торгах. Поэтому Нацбанк сегодня на рынок с интервенциями на выходил.

В итоге, курс доллара за день с небольшими колебаниями в течение дня остался на отметке 27,94/27,96 гривен, а евро вырос почти на 8 копеек — с 33,2066/33,2276 до 33,28/33,30 гривен. Евро подорожал за счет фактора роста его котировок на международных рынках по отношению к доллару. На момент написания статьи пара евро/доллар котировалась в пределах 1,1906 доллара за евро. Это и отразилось на котировках евро к гривне через пересчет котировок пар евро/доллар и доллар/гривна.

Ход торгов:

В первый час сессии предложение превышало спрос и с утренних 27,94/27,96 доллар к 11:00 подешевел до 27,905/27,925 гривен, а к 12:00 вырос до 27,93/27,945 за счет выхода с покупкой валюты Ситибанка. Но иностранец не особо долго стоял на покупке и с небольшими объемами. Как только он ушел — котировки окончательно остановились с небольшими отклонениями в пределах 1 копейки на отметке 27,945/27,96 гривен за доллар почти до 15 часов.

После 15:00 доллар ненадолго просел до 27,92/27,935 гривен, но под конец торгов на единичных операциях нерезидентов — курс подрос до 27,94/27,96 гривен уже до самого конца сессии.

Главные события 12 апреля на валютном рынке:

  • Доллар на межбанке с небольшими отклонениями максимум до 4 копеек пробыл весь день в пределах 27,94/27,96 гривен.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9343 гривен, а официальный курс на 13 апреля 2021 года установлен на уровне 27,9335 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,94 / 27,96
евро — 33,28 / 33,30

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1910 / 1,1912

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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