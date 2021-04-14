iPhone 13 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

Компания Apple таки разработала и уже утвердила фирменную технологию подэкранного сканера отпечатков пальцев. Первыми смартфонами, которые получат эту технологию, будут модели линейки iPhone 13.

Как утверждают источники, новое поколение iPhone будет предлагать пользователям несколько способов распознавания: Face ID и по отпечаткам пальцев.

Напомним, все модели iPhone, начиная с iPhone X, для разблокирования используют только технологию Face ID.

Во времена пандемии это существенно усложняет жизнь владельцам смартфонов Apple, ведь, чтобы разблокировать iPhone, нужно снять маску. Неудивительно, что производитель решил создать и альтернативные варианты.

Еще один интересный факт, на который указывают источники, iPhone 13 Pro Max получит корпус без каких-либо портов и отверстий, то есть смартфон будет заряжаться только через беспроводную зарядку.

Кроме того, размер выреза в верхней части экрана на всех смартфонах линейки iPhone 13 значительно уменьшится.

Все смартфоны линейки iPhone 13 получат дисплеи LTPO с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц, однокристальную систему Apple A15 Bionic, а также поддержку Wi-Fi 6e.

Добавим, что традиционно Apple проводит презентацию новых смартфонов осенью. Поэтому iPhone 13 стоит ждать в сентябре этого года.